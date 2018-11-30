Строительство на Почтовой: Киевсовет обязал инвестора внести в проект музей

Киевский городской совет прекратил инвестиционный договор с застройщиком Почтовой площади в его действующей редакции и обязал инвестора предусмотреть в проекте строительства помещение для музея.

За это решение проголосовали 95 депутатов.

В частности, решение предусматривает, что невыполнение инвестором положений обновленного инвестиционного договора является основанием для его расторжения в одностороннем порядке. Кроме того, в случае отказа инвестора внести изменения в договор городские власти могут обратиться в суд с иском о расторжении.

«Инвестор, в свою очередь, должен в кратчайшие сроки предоставить альтернативный проект укрепления Почтовой. После того, как проект будет согласован археологами и всеми сторонами, Департамент охраны культурного наследия сможет снять предписание на выполнение строительных работ и инвестор укрепит Почтовую, что даст археологам возможность завершить раскопки», – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Как известно, в октябре на заседании Киевсовета депутаты согласились принять решение о прекращении инвестиционного договора с инвестором на Почтовой площади за основу, чтобы предоставить инвестору возможность предложить изменения в проект решения. Речь шла об обязательствах инвестора создать музейное пространство и внести это одним из пунктов в инвестдоговор.