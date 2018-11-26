Сколько электронных виз для въезда в Украину оформили иностранцы

После запуска в апреле 2018 года системы по оформлению виз Украины в электронном виде (э-Визы) иностранцы воспользовались ею более 9000 раз.

Возможность для оформления украинских виз в электронном виде согласно приказу МИДа № 558 есть у граждан 45 стран мира. Но в ближайшее время перечень государств может быть расширен.

Именно развитием системы оформления э-Виз в МИДе поясняют отказ от оформления краткосрочных туристических и бизнес-виз по прилету в Украину, который утвержден постановлением Кабинета Министров Украины 14 ноября 2018 года. В пунктах пропуска через государственную границу на данный момент визы оформляются в трех международных аэропортах — “Борисполь”, “Киев” (Жуляны) и “Одесса”. Но с 1 января 2019 года такая возможность исчезнет.

“Изменения были приняты с учетом опыта успешного функционирования проекта МИД по оформлению виз в электронном виде (э-Виз), который реализуется с 4 апреля 2018 года с целью оптимизации действующих визовых процедур, упрощения порядка получения виз иностранцами и дальнейшего развития системы централизованного оформления э-Виз”, — говорится в ответе пресс-службы МИД на запрос Delo.UA.

В Министерстве уточняют, что в 2017 году в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах “Борисполь”, “Киев” (Жуляны) и “Одесса” оформлено 22195 виз для въезда в Украину, из них гражданами КНР — 8704 визы, гражданами Индии — 3846 виз. За 10 мес. 2018 года этот показатель существенно увеличился — всего оформлено 30998 виз по прибытию, в том числе гражданами КНР — 13 295 виз, Индии — 8464 визы.