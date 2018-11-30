Белорусская железная дорога планирует отказаться от привязки к доллару в расчетах за транзит

Белорусская железная дорога намерена к концу 2019 года перейти на расчеты за транзит грузов по территории республики в белорусских рублях.

Об этом сообщил начальник БЖД Владимир Морозов.

Речь идет о расчетах за услуги по предоставлению путей и локомотивной тяги.

“В настоящее время тарифная политика БЖД и расчеты за транзит грузов по сети дороги привязаны к доллару. И ни для кого не секрет, что ведется работа по отказу от этой практики. Все будет проводиться в рублях (белорусских рублях – ред.) в зависимости от соотношения белорусской и российской валют”, – заявил Морозов.