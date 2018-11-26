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В 2019 году бюджетной помощи для больниц “первички” уже не будет — Супрун

В 2019 году бюджетной помощи для больниц “первички” уже не будет — Супрун

К 20 декабря 2018 года все медицинские учреждения должны автономизироваться и заключить договоры с Национальной службой здоровья, потому что с 1 января больницы первички не будут получать субвенции.

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в Fаcebook.

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“В 2019 году старый механизм финансирования (субвенции) для медицинских учреждений первичной помощи не предусмотрен. Учреждениям, которые не заключат договоры, придется искать финансирование из других источников. Есть время до 20 декабря, чтобы присоединиться к третьей волне заключения договоров с Нацслужбой здоровья. Автономизация касается каждого коммунального медучреждения”, – написала Супрун.

По ее словам, автономизация больниц имеет ряд преимуществ, в частности финансовую независимость.

“Автономизированные медучреждения получают большее финансирование, имеют возможность повышать зарплаты медицинским работникам, принимать управленческие решения самостоятельно без согласований “сверху”, оптимизировать расходы и начать зарабатывать. Чтобы стать частью изменений, все учреждения должны начать процесс автономизации до конца этого года. Только в это время действует упрощенный режим преобразования учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия: действующие положения законодательства позволят уменьшить финансовые расходы на автономизацию и минимизируют риски блокирования процедуры”, – отметила Супрун.

Она заверила, что трансформация системы здравоохранения в Украине будет продолжаться.

“С 2019 года начнутся изменения в финансировании специализированной (амбулаторной) медицинской помощи: они начнут заключать договоры с НСЗУ, а с 2020 года – учреждения стационарной медицинской помощи”, – отметила правительственный чиновник.

По материалам УКРИНФОРМ
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