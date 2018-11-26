Немецкая прокуратура возьмется за работников Siemens в связи с "крымскими турбинами"

Немецкий концерн Siemens попал в поле зрения прокуратуры Гамбурга по делу о поставках газовых турбин в аннексированный Крым.

Об этом сообщил немецкий чиновник, пишет онлайн-портал журнал Spiegel.

По его словам, прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении трех граждан Германии, работающих на концерн Siemens в Санкт-Петербурге, поскольку они могли быть причастны к поставкам семи газовых турбин в Крым, несмотря на действующее эмбарго.

Отмечается, что Siemens видит себя в этом деле жертвой своих российских клиентов. Турбины, стоимость которых была оценена прокурором в €213 млн, были заказаны и доставлены для проекта электростанции в Тамани на юге страны.

Справка finance.ua

В июле 2017 года Россия завезла турбины для электростанций, производимые Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций. В Кремле заявили, что турбины, поставленные в Крым, сделаны в России.