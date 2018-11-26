Межбанк: доллар вырос на придержках валюты, инициировав впоследствии нисходящий тренд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 16,37 коп., на торгах четверга понизился на 12,19 коп., оказавшись на уровне 28,3909 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 9,94 коп., составил 28,3606 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 29 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,39/28,42, а спустя 11 минут, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,37/28,40 UAH/USD. Замедление роста СКВ уже на старте сессии стало следствием очевидной ее «перекупленности». Нереальные цены, поднятые спекулянтами, не находили покупателей.

Тем не менее, спекулянты не оставляли попыток продать доллар по более высокому курсу, и это привело к касанию СКВ около 11.19 Киева отметки 28,40/28,41 UAH/USD. Очевидно, это переполнило чашу терпения НБУ, который провел долларовую интервенцию с платформы Matching по цене 28,39 UAH/USD, оказавшуюся триггером разворота тренда рынка «зеленого» безнала к динамичному снижению.

Действия НБУ дали понять спекулянтам, что рассчитывать на пролонгацию роста не стоит, а надо поторопиться с обязательными продажами, чтобы не потерять на курсе. С 11.50, с уровня 28,37/28,39 UAH/USD стартовала динамичная коррекция цен безналичного доллара на межбанке при поддержке «медвежьего» тренда на наличном рынке.

Поэтапное снижение курса безналичного «американца» привело его цену по состоянию на 13.10 к цифре 28,33/28,36 UAH/USD.

В районе этой отметки, на уровне 28,32/28,35 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 29 ноября.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3909 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,33 / 28,36

евро – 32,16 / 32,19

российский рубль – 0,424 / 0,425

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