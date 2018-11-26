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Наличие двух поставщиков положительно повлияло на цену топлива для АЭС - Энергоатом

Наличие двух поставщиков положительно повлияло на цену топлива для АЭС - Энергоатом

Наличие двух поставщиков свежего ядерного топлива для ГП «НАЭК «Энергоатом» положительно влияет на цену и создает конкуренцию между компаниями.

Об этом заявил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, сообщает пресс-служба компании.

«Мы выполнили сложнейшую работу по диверсификации источников поставок свежего ядерного топлива и уже сегодня на 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС загружено топливо американской компании Westinghouse. Сейчас Энергоатом и Westinghouse работают над расширением поставок топлива и на другие украинские энергоблоки. Наличие двух поставщиков гарантирует Энергоатому надежное обеспечение ядерным топливом, а настоящая конкуренция между производителями положительно отражается на качестве и стоимости топливных сборок», – сказал Недашковский.

Он отметил, что Энергоатом – единственный в мире оператор реакторов типа ВВЭР-1000, который имеет двух поставщиков свежего ядерного топлива.

Кроме того, Недашковский напомнил, для снижения зависимости от Российской Федерации Энергоатом проводит строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива с украинских АЭС.

По материалам УКРИНФОРМ
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