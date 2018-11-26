Симулянтам дадут бой – правительство решилось на запуск реестра больничных

Правительство решило раз и навсегда покончить с украинскими трудовыми симулянтами. 28 ноября Кабмин принял постановление о создании «Электронного реестра листов нетрудоспособности» – новейшей системы накопления, хранения и использования информации о выданных больничных.

7,27 млн гривен на его разработку выделит Пенсионный фонд, еще 2,24 млн грн. предоставят международные доноры. К 1 февралю все «социальные» ведомства страны – Минздрав, Минсоцполитики, Национальная служба здоровья, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования должны разработать порядок ведения реестра и доступа к нему. Хотя в деталях новый инструмент еще будет дорабатываться, уже сейчас очевидно, что вскоре он изменит жизнь каждого украинца.

Больничные

Главная цель запуска реестра – покончить со злоупотреблениями при выдаче больничных. Сейчас жители Украины могут получить документ в поликлинике или при вызове участкового врача (фельдшера) на дом. Он и выписывает в случае необходимости бюллетень. Первые 5 дней болезни при этом нетрудоспособность компенсирует работодатель в размере 50-100% (в зависимости от страхового стажа) от усредненного заработка. Если недуг затянулся на больший срок, финансовые хлопоты берет на себя государство в лице Фонда социального страхования, который перечисляет причитающиеся больному средства через работодателя.

Однако украинцы вовсю злоупотребляют щедростью родины. Ведь можно купить себе липовый больничный и лодырничать даже с отменным здоровьем. За все заплатит работодатель или государство. В интернете можно без труда отыскать предложения приобрести больничный на срок 3-10 дней за вполне скромные 350-500 грн. Проблема куда серьезней, чем может показаться, а масштабы мошенничества растут из года в год. За 9 месяцев 2018 года Фонд соцстрахования оплатил украинцам больничных на 41,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Конечно, власти это не устраивает.

«Даже в метро можно найти объявления о продаже фиктивных больничных, за которые Фонд выплачивает компенсации из своего бюджета. Главная цель создания электронного реестра – нивелировать оборот фальсифицированных больничных. Реестр позволит проверить и удостовериться, что реальный врач в реальной больнице выписал больничный реальному лицу. А поскольку деньги Фонда – это деньги налогоплательщиков, то это приведет к значительной экономии», – прокомментировала UBR.ua пресс-секретарь Фонда социального страхования Татьяна Малашенко.

В Фонде затруднились указать статистику оборота фиктивных больничных, сославшись на то, что вести ее проблематично. Но сама практика, можно полагать, весьма распространенная.

Введение реестра предполагает также усиленную информатизацию врачей. Детальный механизм ее реализации еще предстоит разработать профильным ведомствам. Но с точки зрения концепции Реестра предполагается, что каждый врач (даже в сельской местности) будет иметь доступ к реестру с любого электронного носителя при наличии персональных электронных ключей. В целом работу врача в реестре можно уподобить работе пользователя в электронном кабинете Приват24.

Урезанный доступ к реестру получат и работодатели – им не покажут диагноз сотрудника, но факт регистрации больничного и сроки его действия проверить можно будет в несколько кликов.

Как это будет работать

После того, как реестр заработает, процесс выдачи больничного будет выглядеть следующим образом.

1. Врач подключается к реестру удаленно через личный кабинет и открывает больничный.

2. Работодатель подключается к реестру и видит подтверждение этого факта.

3. При начислении зарплаты, работодателю больше не понадобится «бумажный» больничный – всю информацию он возьмет из реестра.

4. При получении заявки от работодателя на компенсацию нетрудоспособности работника, Фонд соцстрахования проверяет это в реестре и перечисляет средства из бюджета на счета предприятия.

Работать через модный гаджет в реестре, несомненно, намного удобнее и современнее. Однако эксперты отмечают, что со злоупотреблениями это вряд ли поможет справиться навсегда. Они просто выйдут на новый технологический уровень.

«Введение реестра осложнит выдачу фиктивного больничного, ведь если он зарегистрирован, то пациент должен где-то наблюдаться либо лежать в стационаре. Но полностью проблему не снимет: пациент пришел к врачу, заплатил за диагноз, в реестре открыт липовый больничный – и все то же самое, проблема по сути не решается», – указывает завлаборатории клиники «Надия» Дмитрий Микитенко.

Также остается актуальной и проблема безопасности персональных данных украинцев. Хотя доступ к их данным для работодателя и останется ограниченным, но есть угрозы.

«Реестр листов нетрудоспособности – вещь новая, но по опыту работы у нас других таких же систем можно предвидеть и здесь проблему утечки персональных данных граждан Украины, как уже не раз было. В наших условиях безопаснее было бы создавать не полностью автоматизированную базу данных, а делать выгрузку по отдельным запросам, ограничив постороннее вмешательство», – рекомендует директор Лаборатории компьютерной криминалистики CyberLab Сергей Прокопенко.

Хотя, конечно, злоупотреблять будет сложнее уже потому, что в реестре проще отслеживать, какие врачи выдают больше всего больничных, вследствие чего они могут попасть под внезапную проверку. Ну и конечно, это вызовет резкий рост расценок на фейковые бюллетени. Как прокомментировали UBR.ua продавцы «черного рынка больничных», стоимость на них может вырасти в 5-10 раз.

Алексей Ермоленко