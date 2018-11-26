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НАПК подсчитало, сколько денег смогло вернуть Украине за время своей работы

НАПК подсчитало, сколько денег смогло вернуть Украине за время своей работы

За всю практику деятельности Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции государству возвращено более 1,5 млн грн.

Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак.

“По состоянию на 29 ноября в течение данного первого и второго периодов отчетов конфисковано 300 тыс. грн”, — сказала она.

Кроме того, количество отчетов от политических партий увеличилось, и теперь акцент перемещается на нарушение порядка предоставления и получения взносов на поддержание политических партий.

“Сейчас во втором и третьем кварталах уже подают отчеты 274 партии. В начале года в первом квартале было 272 партии, а в конце, в четвертом квартале 2016 года, 10 партий не отчитывались о своем финансовом состоянии. Надеемся, что до парламентских выборов другие партии, входящие в число 352 зарегистрированных, все же отчитаются о своей деятельности”, — сказала Корчак.

По материалам Дело
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