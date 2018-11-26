В центре Киева аферистка вынесла у пенсионерки треть миллиона гривен

В центре Киева очередная сотрудница “собеса” вынесла из квартиры пенсионерки рекордные треть миллиона гривен.

Преступники используют избитый трюк с визитом к пожилым людям под видом социальных работников. Приемы применяют разные – обмен настоящих денег на фантики в рамках “денежной реформы”, перепись населения, сверка паспортных данных для пенсионных списков, установка бесплатных газовых плит от мэра и прочие выдуманные поводы, чтобы усыпить бдительность и пробраться в квартиры далеко не бедных пенсионеров.

Очередной случай такой кражи на доверии на рекордно большую сумму произошел в Печерском районе столицы. Как узнала “Страна” из собственных источников в правоохранительных органах, в понедельник, 26 ноября, к пенсионерке перед ее 93 днем рождения, который она отмечает 29 ноября, в квартиру на улице Аистова позвонила некая женщина, назвавшаяся сотрудницей собеса.

Пожилая женщина пустила ее в квартиру и пока отлучилась искать по указке гостьи документы, воровка нашла тайник бабушки и забрала оттуда рекордную сумму – 4 тысячи евро, 5 300 долларов США и 25 тысяч грн. Когда бабушка опомнилась и заметила пропажу всех накопленных за долгую жизнь сбережений, сотрудница “собеса” уже была далеко.

Оперативники на условиях анонимности рассказывают, что только в Печерском районе столицы это уже далеко не первый случай. За последний квартал счет таким кражам у пожилых людей уже пошел на десятки. В полиции предполагают, что действуют в большинстве случаев одни и те же преступники, но задержать их пока не могут.

По данному последнему факту кражи заведено уголовное дело по ст.185 УК Украины – Кража,не исключено, что материалы уголовных производств со схожим почерком могут объединить.