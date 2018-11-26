Названы страны с самыми доступными автомобилями

Эксперты британской компании Compare The Market определили страны с самыми доступными автомобилями. В расчет бралась средняя цена нового авто, страховка, стоимость топлива и дорожный сбор.

Сити-кар дешевле всего обходится в Индии (7 049 фунтов стерлингов), а дороже всего – в Китае (21 537 фунтов стерлингов). В этой категории оценивали стоимость владения Fiat 500.

Компактные автомобили дешевле всего обходятся жителям Индии (7 208 фунтов стерлингов), а дороже всего – жителям Португалии (24 254 фунтов стерлингов). За основу в этой категории взяли VW Golf.

Владеть большими семейными автомобилями, такими, как, например, VW Passat, дешевле всего в Греции (16 830 фунтов стерлингов), а дороже всего — в Бразилии (36 445 фунтов стерлингов).

В свою очередь, владеть кроссоверами, такими, как, например, VW Tiguan, дешевле всего в России (17 182 фунта стерлингов), а дороже всего — в Португалии (32 633 фунта стерлингов).

Люксовые автомобили, например, BMW 5-серии, дешевле всего обходятся в Мексике (33 221 фунт стерлингов), а дороже всего – в Бразилии (68 626 фунтов стерлингов).

Владеть спорткарами, такими, как, например, Porsche, дешевле всего в Канаде (63 059 фунтов стерлингов), а дороже всего – в Индии (164 768 фунтов стерлингов).

Кстати, неплохо сэкономить автолюбителям помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.