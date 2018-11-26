РФ может прибегнуть к агрессии под предлогом защиты "Северного потока-2" - эксперты

РФ может использовать “агрессивные действия”, подобные тем, которые происходят в Азовском море, для расширения присутствия в территориальных водах Дании и Германии под предлогом защиты строительства газопровода “Северный поток-2”.

Об этом говорится в заявлении аналитической группы DiXi Group.

“Агрессией в Керченском проливе РФ нарушила ряд международных соглашений. В частности, Конвенцию ООН по морскому праву, которая требует свободу морских перевозок, а также упомянутые выше двусторонние украинско-российские соглашения о Керченском проливе и Азовском море”, – подчеркивают эксперты.

В аналитической группе отмечают, что РФ может использовать “подобные агрессивные действия” для увеличения своего влияния в территориальных водах Дании и Германии и исключительных экономических зонах Финляндии, Дании, Швеции и Германии в контексте строительства газопровода “Северный поток-2”.

“Можно ожидать, что Россия будет использовать защиту газопровода “Северный поток-2” в качестве оправдания для расширения своего присутствия в территориальных водах этих стран”, – пишут аналитики.

“Однажды российские силы – регулярная армия, частные военные компании или подразделения безопасности “Газпрома” – могут зайти в 12-мильную зону, как в случае с Украиной, но не исключено, что не будет прямой реакции, чтобы не повышать напряженность”, – говорится в заявлении.

DiXi Group отмечает, что в 2007 году в РФ приняли закон, который позволяет компаниям “Газпром” и “Транснефть” использовать частные подразделения безопасности и покупать оружие – под предлогом защиты стратегической инфраструктуры от террористических нападений.

“Также есть угроза в Балтийском море. РФ может использовать “Северный поток-2” для контроля движения судов. Начиная с формальных процедур, затем, как в случае с Украиной, это может перейти на уровень более агрессивного контроля и блокировки кораблей, влияния на торговлю в регионе”, – заявляют эксперты.