Bloomberg назвал страну-лидера в рейтинге развивающихся рынков

Лидером рейтинга развивающихся рынков, опубликованного агентством Bloomberg, стала Малайзия.

Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций по сравнению с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад.

Сравнительный показатель текущей ситуации и перспектив экономического развития 20 стран с развивающимися рынками рассчитывался на основе таких факторов, как прогноз роста ВВП в 2018 и 2019 годах, состояние счета текущих операций, суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, состояния рынков акций и облигаций.

Третье место в нынешнем рейтинге занимает Китай (четвертое место полгода назад), четвертое — Филиппины (второе годом ранее), пятое — Колумбия (пятнадцатого), шестое — Таиланд (одиннадцатая), седьмое — Польша (шестое), восьмое — Мексика (двенадцатая), девятое — Чили (тринадцатая), десятое — Южная Корея (восьмое). На последнем, 20-м месте в рейтинге находится Турция, которая заметно ухудшила свое положение в рейтинге из-за снижения курса лиры и рекордную инфляцию — полгода назад страна находилась на 5-й строчке.

Украина в рейтинге не представлена.

“Более пристальное внимание теперь уделяется перспективам экономического роста каждой из развивающихся на фоне последовательного роста ставок. Инвесторы также изучают, как на каждую из стран влияют сложности в торговле между США и Китаем. Они продолжат более избирательно подходить к инвестициям, учитывая сложившиеся обстоятельства”, — отмечает глава отдела компании SBI Securities по инвестиционным фондам и ценных бумаг с фиксированным доходом Цутоми Сома.