В Госстате сообщили, как растет зарплата украинцев

Реальная заработная плата в Украине в октябре 2018 года увеличилась на 14,2% по сравнению с октябрем 2017 года.

Об этом сообщает Госcтат.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников увеличилась на 1,9%, в годовом измерении – на 24,9%, до 9,218 тыс. грн. В сентябре она составляла 9,042 тыс. грн, августе – 8,977 тыс. грн.

Лидеры по росту зарплат по областям: Винницкая (на 29,8%), Волынская (на 29,5%), Закарпатская (на 29%), Полтавская (на 28,6%).

Как отмечают в Госстате, в октябре 2018 по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года заработная плата выросла: в сфере обслуживания, сельском, лесном и рыбном хозяйствах, строительстве.

Мои fiнансы:

Самые высокие зарплаты (Киев) – 13,850 тыс. грн.

Самые низкие зарплаты (Черновицкая область) – 7,128 тыс. грн.

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