В МЭРТ рассмотрели состояние подготовки к переписи населения Украины

27 ноября под председательством первого вице-премьер-министра Украины — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

Во время заседания Комиссия рассмотрела вопрос о разработке Концепции технологии обработки данных Всеукраинской переписи населения и проектно-технологической документации на создание автоматизированной системы сбора и обработки переписных данных.

«Планируемую Всеукраинскую перепись населения следует проводить с использованием современных технологий сбора и обработки данных. Благодаря использованию современного оборудования — ноутбуков, планшетов, средств электронной идентификации и цифровых инструментов, можно упростить и ускорить сбор информации и ее дальнейшую обработку. Поэтому прошу всех надлежащим образом подготовиться, чтобы к таким процедурам было готово и программное обеспечение, и специалисты, а также обеспечить соблюдение высокого уровня защиты данных, включая криптографический», — подчеркнул Степан Кубив.

Концепция и проектно-техническая документация предусматривает основные принципы проведения предстоящей переписи, а также технологии обработки полученных данных. В частности, речь идет о базовых требования, критерии и ограничения к программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы для сбора и обработки данных Всеукраинской переписи населения.

Это позволит подготовить необходимые человеческие, финансовые и материальные ресурсы для создания, эксплуатации, внедрения и дальнейшего технического сопровождения в аппарате Госкомстата и его территориальных органах.