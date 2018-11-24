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Правоохранители пришли с обысками в филиал крупнейшего газодобытчика Украины

Правоохранители пришли с обысками в филиал крупнейшего газодобытчика Украины

Правоохранители провели обыски в филиалах Укргаздобычи – газопромысловом управлении Львовгаздобыча, управлении строительно-монтажных работ Укргазспецстроймонтаж и в управлении по переработке газа и газового конденсата.

Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании.

В частности, обыски проводили по ходатайствам следователей Главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые приняты в судах этих областных центров.

Правоохранители изъяли ряд документов компании, в которых говорится о сотрудничестве филиалов Укргаздобычи с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническую документацию.

Несмотря на обыски, филиалы Укргаздобычи и компания в частности работают в обычном режиме. Кроме того, они сотрудничают с представителями правоохранительных органов.

Отметим, что это не первые обыски компании. Еще в 2017 году Служба безопасности и Генпрокуратура проводили ряд обысков компании.

Так, в конце апреля компания Укргаздобыча сообщала, что в офисе компании проводит обыски СБУ.

В июле СБУ и Генпрокуратура снова проводили обыски в Укргаздобыче с изъятием документов по договорам ГРП, проводимых румынской компанией Tacrom и белорусской Белоруснефть в течение 2016-2017 годов.

По материалам НВ
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