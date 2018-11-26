Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд младше 30 лет

Американская светская львица Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой знаменитостью, которой нет 30 лет, в 2018 году.

Об этом свидетельствует рейтинг авторитетного бизнес-журнала Forbes, традиционно опубликованный на сайте издания.

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года 21-летняя Кайли заработала $166,5 млн на своей марке косметики. Общее состояние девушки оценивается в $900 млн. Таким образом, она может стать самым молодым миллиардером в истории.

На втором месте расположился британский певец Эд Ширан (27 лет). Его доход за год составил $110 млн. Значительную часть своего заработка он собрал во всемирном турне.

Третье место занял нападающий французского клуба “Пари Сен-Жермен“ Неймар (26 лет). Он заработал $90 млн. Помимо спортивной деятельности он сотрудничает с такими брендами как Nike, Red Bull и прочими, которые также приносят спортсмену немалый доход.