На реставрацию объектов культурного наследия в Киеве запланировано 74,3 млн грн

Депутаты Киевского городского совета согласовали утверждение городской целевой программы “Охрана и сохранение культурного наследия г.Киева на 2019-2021 года”, на реставрацию и развитие объектов культурного наследия выделят 74,3 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

“Всего на мероприятия по охране и сохранению культурного наследия в течение следующих трех лет предусмотрено 247,7 млн грн. Киев выделяет 102,7 млн грн, остальные (средства – ред.) будут привлекать из других источников. При необходимости ежегодно при формировании бюджета расходы можем увеличивать. Сейчас едва ли не наибольшую сумму заложено на реставрацию и развитие объектов культурного наследия – 74,3 млн грн”, – цитирует председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова пресс-служба совета.

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали утверждение городской целевой программы “Охрана и сохранение культурного наследия г.Киева на 2019-2021 года”.

Согласно документу, запланирована реставрация и развитие памятников, выкуп аварийных объектов, контроль за их надлежащим содержанием и сохранением. Одно из основных направлений программы – популяризация историко-культурного наследия для привлечения туристов.

“Сейчас в Киеве насчитывается 2415 памятников. И наша задача – сохранение историко-градостроительной среды и объектов культурного наследия столицы. Именно с этой целью мы планируем создание нового коммунального учреждения “Центр консервации предметов археологии”. Он будет находиться в сфере управления новосозданного Департамента охраны культурного наследия исполнительного органа Киевсовета. На это в течение трех лет мы планируем потратить 2,1 млн грн”, – рассказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.