По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,784 млн и 33,471 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (41 и 42). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,50-28,55 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 82 активные заявки по доллару на сумму более 84,155 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,6000 – 3 00028,5200 – 10 00028,5100 – 150 00028,5100 – 99 00028,5000 – 99 00028,5000 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,4000 – 400

28,4000 – 700

28,5000 – 1 000

28,5000 – 300

28,5000 – 15 000

28,5400 – 5 000

28,5400 – 3 870





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,6003 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4845 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.