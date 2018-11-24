По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,784 млн и 33,471 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (41 и 42). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,50-28,55 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 82 активные заявки по доллару на сумму более 84,155 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
28,6000 – 3 000
28,5200 – 10 000
28,5100 – 150 000
28,5100 – 99 000
28,5000 – 99 000
28,5000 – 55 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,4000 – 400
28,4000 – 700
28,5000 – 1 000
28,5000 – 300
28,5000 – 15 000
28,5400 – 5 000
28,5400 – 3 870
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,6003 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4845 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.