Нефть стремительно дешевеет. Украина будет вынуждена снизить тарифы на газ

Нефтяные котировки рухнули за последние 3 месяца на 25%. Если в начале сентября бочка марки Brent торговалась у годовых максимумов на уровне $86, то к 27 ноября ее цена упала до чуть больше $60. В последний раз такие цены фиксировались в октябре 2017 года. Правда, тогда котировки росли. С одной стороны, это вскоре приведет к снижению цен на автомобильное топливо. С другой, поставит украинское правительство перед сложной дилеммой.

Дело в том, что мировые цены на нефть косвенно связаны со стоимостью трубопроводного газа. А нынешний ценовой крах сулит нестабильность Украине, власти которой задумали в несколько этапов повысить розничные газовые и электрические тарифы. В 2019-2020 годах их планируют увеличить еще на 5-8% и 14% соответственно. При этом тариф на электроэнергию для населения в следующие 3 года намерены повышать со скоростью 25% в год.

Но если такое повышение прежде оправдывалось мировой конъюнктурой, то в свете стремительного падения цен на энергоресурсы оно все больше походит на абсурд. Если нефтяные цены сползут еще ниже или даже останутся на нынешнем уровне, уже в следующем году кому-то в Киеве придется пересмотреть планы повышения. Между тем, хорошая на первый взгляд новость способна привести к серьезным неприятностям. И потребует пересчитывать бюджет и вновь придумывать, как закрыть образовавшиеся финансовые дыры. К примеру, только благодаря планируемому росту газовых цен правительство рассчитывает заработать в 2019 году дополнительные 9 млрд. грн. на рентных платежах.

А пока в Украине колеблются с выбором инструментов гармонизации внутренних цен с мировыми, крупнейшие экономики мира погрузились в очередной затяжной период низких цен на нефть. А страны-экспортеры развернули отчаянную демпинговую борьбу за рынки сбыта.

Причем тут Канада

Огромный вклад в нынешнее падение нефтяных котировок внесла Канада, которая осенью нынешнего года в борьбе за китайский рынок начала отгружать с терминалов в Ванкувере нефть битумного сорта по цене $10/бар. Спекулянты, делающие погоду на мировом рынке, не смогли выдержать такого удара, и цены более дорогих марок нефти резко пошли вниз.

Пределом падения стала отметка $59/бар за смесь Brent. Затем котировки скорректировались до $61, но расти пока не думают. Другие марки нефти рухнули еще сильнее: WTI на пике торговался у $50/бар. Что дало основания экспертам говорить о приближении ценового краха масштабов 2014-16 годов.

Причина канадского ценового выпада косвенно стала частью глобальной торговой войны, которую развязал американский президент Дональд Трамп. Еще весной 2018 года правительство Канады потратило $6 млрд на выкуп из частных рук «экспортного» нефтепровода TransMountaine, намереваясь вложить в национализированную трубу еще около $3 млрд, а затем продать.

Все эти витиеватые махинации только на первый взгляд выглядят абсурдными. Дело в том, что нефтепровод должен был удвоить свою мощность еще 5 лет назад. Однако американская компания, владеющая трубой, затягивала работы. То лесные пожары мешали, то экологи выставляли пикеты по 10-20 человек, то кредиты оформлялись неправильно. Так могло бы продолжаться и дальше, но к середине 2018 года эти проволочки начали играть с Канадой злую шутку.

США вышли на финишную прямую в строительстве соединенных с Канадой нефтепроводов Keystone XL и Dakota Acces – их намерены ввести в строй в 2019-2020 годах. Если канадцы не поспеют с расширением мощностей собственного экспортного трубопровода, приличную часть валютной выручки от продажи канадской нефти несколько лет станет получать американский Техас, а не Ванкувер.

Косвенно все эти строительные трубопроводные перипетии между США и Канадой дают основание говорить о перспективе экспортного нефтяного демпинга между странами в отдаленном будущем. Кто предложит покупателям лучшие цены, тот и продаст больше.

Впрочем, пока у Канады и без этого хватает причин торговать своей нефтью по $10/бар. В 2016 году Дональд Трамп аннулировал пакт свободной торговли NAFTA – на смену ему пришло новое канадско-мексикано-американское торговое соглашение USMCA. Реакцией КНР на этот договор стало введение общей 10%-й пошлины на импорт из США. В результате чего в сентябре экспорт американской нефти в Китай полностью прекратился.

Американская нефть ушла соседним с КНР Японии и Южной Корее, но на китайском нефтяном рынке образовался огромный вакуум объемом в десятки миллионов тонн. Именно эту дыру и поспешили заполнить канадцы своей тяжелой нефтью. Пользуясь нерасторопностью российских и арабских конкурентов, они опустили цены до минимума. Канадская ловкость особенно хорошо сработала на фоне растущего в Китае спроса на автодорожный битум.

Санкции против Ирана

У нынешнего ценового обвала есть и еще одна причина. Это американский Исключительный список, который дополнил принятые в ноябре санкции США против Ирана. До недавнего времени именно угроза американских санкций против Тегерана толкала цены сорта Brent к отметкам $73-80/бар. Аналитики ожидали, что ограничения вызовут нефтяной дефицит. Но после того, как Вашингтон сделал исключение для 7 государств, в том числе для КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, этот фактор тревоги перестал работать.

А прогнозы перепродающих российскую нефть трейдеров Glencore и Gunvor, суливших рынку еще в начале осени котировки у отметки $100/бар за Brent к концу 2018 года, оказались несостоятельны. Зато оценки других крупных торговцев, таких, например, как Vitol, обещавших нефть по $60/бар, начали сбываться.

Конечно, канадская нефть, хоть она и имеет хороший потенциал снижения себестоимости добычи, не сможет обрушить рынок и потянуть за собой остальные сорта. Спрос на них будет устойчивым хотя бы потому, что они необходимы, чтобы разбавлять вязкую битумную нефть Канады и Венесуэлы в специальную смесь, удобную для транспортировки.

Михаил Старостин