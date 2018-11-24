Межбанк: рост курса доллара на отметке 28,23/28,25 остановили СКВ-интервенции «казенных» банков

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,12/28,15 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.07 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,24/28,26 UAH/USD, пожиная плоды селективного введения военного положения и сохранения напряженности между Киевом и Москвой.

К 10.11 котировки доллара немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,23/28,25 UAH/USD.

Замедление роста произошло стараниями долларовых интервенций верного вассала регулятора, «Укргазбанка», «влившего» в рынок около $10 млн. дефицитной на моменте СКВ.

Стараниями казенных банков, сменивших на рынке «зеленого» безнала регулятор, котировки безналичного доллара по состоянию на 10.57 удерживаются на цифре 28,23/28,25 UAH/USD.

Со слов непосредственных участников межбанковских торгов, агрессивность покупателей СКВ ниже, чем накануне.

К 11.15 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,23/28,25 UAH/USD.

Дополуденная попытка пролонгации роста курса безналичного доллара, приостановленного «вмешательством» продаж СКВ казенными банками, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указывало снижение с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Возобновив рост, «американец» на межбанке поднялся по состоянию на 11.30 к уровню 28,27/28,29 UAH/USD и там замер. Вскоре на рынке появился НБУ с интервенцией по 28,29, сопровождаясь текущими ценами СКВ на уровне 28,275/28,285 UAH/USD

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,125 / 28,150

евро – 31,789 / 31,815

российский рубль – 0,4189 / 0,4196

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1286 / 1,1287

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