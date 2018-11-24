Разработан ряд поправок для модели регулирования небанковского финансового сектора

27 ноября состоялся круглый стол «Обсуждение модели регулирования небанковского финансового сектора”. Украинская Ассоциация платежных систем и Ассоциация участников валютного рынка обсудили детали валютного регулирования с НБУ.
Главными темами круглого стола стало обсуждение ряда проектов нормативных актов, принятие которых существенно повлияет на работу участников обеих ассоциаций.
Было уделено внимание структуре валютного рынка и правилам торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядку расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты на территории Украины и за границу; трансграничному перемещению наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами.
Руководство Украинской ассоциации платежных систем и Ассоциации участников валютного рынка вместе с представителями небанковских финучреждений разработали ряд поправок к существующим проектам, успешное принятие которых обеспечит более качественную работу рынка НФУ после того, как указанные проекты начнут действовать:
- Введение риск-ориентированной многофакторной модели обнаружения объектов для проведения проверки. Признание факторов самоконтроля и общественного контроля действенными инструментами уменьшения вероятности допущения нарушений.
- Рассмотрены вопросы деятельности пунктов обмена валют, работающих на агентской схеме.
- Предоставление права финкомпаниям выходить на межбанк для покупки безналичной валюты для собственных целей (при выплате денежных переводов).
- Исключение из реестра помещений НБУ на срок до 3-х месяцев, в случае выявленных нарушений.
- Уменьшение отчетности (сейчас НФУ подают электронную отчетность ежедневно) – переход на использование для анализа работы компании/отделений данных на базе переданной информации в чеках РРО.
- Разрешение НФУ, предоставляющих наличные валютообменные услуги населению, в случае поломки РРО / отсутствия электроэнергии – проводить операции по покупке/продаже валюты с занесением информации об операциях в соответствующий журнал.