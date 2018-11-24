Разработан ряд поправок для модели регулирования небанковского финансового сектора

27 ноября состоялся круглый стол «Обсуждение модели регулирования небанковского финансового сектора”. Украинская Ассоциация платежных систем и Ассоциация участников валютного рынка обсудили детали валютного регулирования с НБУ.

Главными темами круглого стола стало обсуждение ряда проектов нормативных актов, принятие которых существенно повлияет на работу участников обеих ассоциаций.

Было уделено внимание структуре валютного рынка и правилам торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядку расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты на территории Украины и за границу; трансграничному перемещению наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами.

Руководство Украинской ассоциации платежных систем и Ассоциации участников валютного рынка вместе с представителями небанковских финучреждений разработали ряд поправок к существующим проектам, успешное принятие которых обеспечит более качественную работу рынка НФУ после того, как указанные проекты начнут действовать:

Введение риск-ориентированной многофакторной модели обнаружения объектов для проведения проверки. Признание факторов самоконтроля и общественного контроля действенными инструментами уменьшения вероятности допущения нарушений.

Рассмотрены вопросы деятельности пунктов обмена валют, работающих на агентской схеме.

Предоставление права финкомпаниям выходить на межбанк для покупки безналичной валюты для собственных целей (при выплате денежных переводов).

Исключение из реестра помещений НБУ на срок до 3-х месяцев, в случае выявленных нарушений.

Уменьшение отчетности (сейчас НФУ подают электронную отчетность ежедневно) – переход на использование для анализа работы компании/отделений данных на базе переданной информации в чеках РРО .