В Европарламенте призвали усилить санкции против России и закрыть Северный поток-2

Сопредседатель комитета ассоциации ЕС – Украина в Европарламенте Дариуш Розати заявил, что после захвата РФ украинских военных кораблей в море, санкции против нее должны быть усилены.

“Должен быть направлен мощный сигнал, что Евросоюз не может принять такое поведение. И что это будет иметь последствия. Санкции должны быть продлены. Как предлагалось, они должны быть распространены на всех людей, которые несут ответственность за приказы, которые отдавались для провокации в Азовском море, до высшего звена командования”, – заявил Розати.

Политик отметил, что можно запретить Северный поток-2.

“Например, окончательно запретить проект Северный поток – 2. Мы должны сделать так, чтобы президент Путин заплатил высокую цену за такие действия. Если он не заплатит такую цену, если он будет видеть, что наш ответ и реакция являются мягкими или зыбкыми, это лишь заставит его делать больше (агрессии) – это очень понятно”, – сказал евродепутат.

По словам Розати, Европа не может просто наблюдать за ситуацией и позволить России вести себя так грубо с соседями.

“Прежде всего мы должны признать, что был акт агрессии против суверенного государства, которое является нашим соседом и ассоциированным партнером. Поэтому мы также несем ответственность. Это должны осознать страны-члены”, – сказал политик.