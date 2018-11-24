Тонкости особого режима: как военное положение может изменить жизнь украинцев

Во время обсуждения в Верховной Раде – вводить или не вводить военное положение – одним из самых острых был вопрос об ограничении прав граждан Украины. Даже в законодательном определении термина “военное положение” сказано, что это такой правовой режим, который предусматривает, помимо прочего, временное “ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц”, пишет Сегодня.

В статье 6 Закона Украины “О правовом режиме военного положения” говорится, что “исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением военного положения”, а также прав и свобод юридических лиц, должен содержаться в указе президента, которым вводится военное положение.

Статьи Конституции Украины, перечисленные в указе президента, за который голосовал парламент, определяют, какие именно права и свободы могут быть ограничены на период действия военного положения. А ст. 8 Закона Украины “О правовом статусе военного положения” определяет, какие именно меры могут предпринимать военное командование, военные администрации и органы исполнительной власти “в рамках временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц”.

Кроме того, ст. 19 закона о правовом статусе военного положения прямо запрещает проведение выборов и референдумов, забастовок, массовых акций и т.п.

Какие права могут ограничить и как именно

Сравним упомянутые в указе статьи Конституции и положения закона.

Ст. 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилья.

Не допускается проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда.

В период действия военного положения представители властей имеют право проверять документы у лиц, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.

Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Может запрещать работу приемо-передающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети.

В случае нарушения требований или невыполнение мер правового режима военного положения будут изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, отдельных граждан телекоммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, а также в случае необходимости другие технические средства связи.

Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией.

Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом.

Каждый гражданин имеет право знакомиться в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе, которые не являются защищенной законом тайной.

Каждому гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и права требовать изъятия любой информации, а также право на возмещение материального и морального ущерба, причиненного сбором, хранением, использованием и распространением такой недостоверной информации.

На время действия военного положения власть получает право устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность с расквартирования военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений.

Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину.

Власти имеют право устанавливать запрет или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение.

Может быть введен комендантский час – запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Также может быть установлен специальный режим светомаскировки.

Власти получают право проводить эвакуацию населения, если возникает угроза жизни или здоровью.

Власти также получают право устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.

Гражданам, находящимся на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки, запрещается менять место жительства (пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа.

Граждане иностранного государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, могут быть интернированы (принудительно водворены).

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.

Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия.

Может быть запрещена деятельность политических партий, общественных объединений, если она направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения.

*Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Граждане пользуются равным правом доступа к государственной службе, а также к службе в органах местного самоуправления.

В время действия военного положения запрещено проведение всех видов выборов и референдумов.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Ограничение в реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка – с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.

Может быть запрещено проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий.

Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Право частной собственности приобретается в порядке, определенном законом.

Граждане для удовлетворения своих потребностей могут пользоваться объектами права государственной и коммунальной собственности в соответствии с законом.

Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым.

Принудительное отчуждение объектов права частной собственности с последующим полным возмещением их стоимости допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.

Во время военного положения власти могут принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество госпредприятий для нужд государства в установленном порядке и выдавать об этом соответствующие документы установленного образца.

Также разрешено изымать у предприятий, учреждений и организаций учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности. Не допускаются злоупотребления монопольным положением на рынке, неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренция.

Государство защищает права потребителей, осуществляет контроль за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ, содействует деятельности общественных организаций потребителей.

Власть получает право запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе.

Также может быть установлен особый режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, которые имеют в своем составе наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, другие сильнодействующие вещества, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, власть получает право регулировать работу предприятий телекоммуникаций, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий, учреждений культуры и СМИ, а также использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения.

За ненадлежащее исполнение определенных этим Законом обязанностей руководители предприятий могут быть отстранены от должности, а на их место назначены и.о.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, который включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Использование принудительного труда запрещается. Не считается принудительным трудом военная или альтернативная (невоенной) службы, а также работа или служба, выполняемая лицом по приговору или иному решению суда или в соответствии с законами о военном и о чрезвычайном положении.

Каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, на заработную плату не ниже определенной законом.

Использование труда женщин и несовершеннолетних на опасных для их здоровья работах запрещается.

Гражданам гарантируется защита от незаконного увольнения.

Право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом.

Военное командование вместе с военными администрациями могут вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных за предприятиями. Трудовая повинность подразумевает выполнение оборонных работ, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, которые возникли в период действия военного положения, а также работ для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, правоохранительных органов и пр. и не требуют специальной подготовки.

За работниками, привлеченными к выполнению общественно полезных работ, сохраняется прежнее место работы.

Также военное командование может использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим их работы, проводить другие изменения производственной деятельности и условий труда в соответствии с законодательством о труде.

В случае необходимости может быть введено нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Статья 44. Работающие имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Порядок реализации права на забастовку устанавливается законом с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности, охраны здоровья, прав и свобод других людей.

Никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке.

Запрещение забастовки возможно только на основании закона.

Во время военного положения запрещено проведение забастовок, массовых собраний и акций.

Статья 53. Каждый имеет право на образование.

Полное общее среднее образование является обязательным.

Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения; предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.

Граждане имеют право бесплатно получить высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе.

Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества.

Как именно могут ограничиваться права на образование, из текста закона точно выяснить не удалось. Можем лишь предположить, что ограничения могут быть связаны с эвакуацией, с необходимостью освободить помещения для обучения призывников и других военнослужащих и т.п.

“Заберут”, но с компенсацией

Что касается ограничения права собственности – по закону во время военного положения власть действительно имеет право изъять у физического лица или организации автомобиль, недвижимость, другое имущество. Но в законе четко указано, что изъятие производится с обязательной компенсацией стоимости изъятого.

В статье 23 Закона Украины “О правовом режиме военного положения” говорится:

“1. Принудительное отчуждение имущества, которое находится в частной или коммунальной собственности, в условиях правового режима военного положения, если не было осуществлено предварительная полная компенсация стоимости такого имущества, влечет за собой последующую полную компенсацию его стоимости в порядке, определенном законом.

2. Если имущество, которое было принудительно отчуждено у юридических и физических лиц, после отмены правового режима военного положения, сохранилось, бывший собственник или уполномоченное им лицо имеет право требовать в судебном порядке возвращения такого имущества на условиях, определенных законом.

3. Бывший собственник имущества, принудительно отчужденного в связи с внедрением и осуществлением мер правового режима военного положения, может требовать взамен предоставления ему другого имущества, если это возможно”.

“Если во время военного положения ваше имущество – например, квартира или автомобиль, который является собственностью предприятия, – станут нужны государству, эту собственность заберут на военные или государственные нужды. Также вполне законно можно следить, например, за вашей перепиской или прослушивать телефоны, а это сбор информации об украинцах.

Если вас задержат во время митинга – это также будет вполне в правовом поле и вы ничего не сможете с этим сделать. Например, митингующие на границе будут вне закона. Жаловаться люди смогут, как и сейчас, ведь правоохранители и суды будут работать по-прежнему, как и сейчас. Однако, выиграть дело, если ограничение прав происходило в рамках закона, будет достаточно сложно”, – объясняет простыми словами вероятные изменения в правах и свободах, связанные с военным положением, Дина Дрыжакова – адвокат, директор юридической компании “Прима Лидер Групп”.

Многих интересует вопрос, как отделить действительно государственную необходимость от произвола отдельных представителей власти.

“Прикрыть данным законом можно очень много действий. Следует отметить, что часть нормативно-правовых документов будет ограничена в действии, о чем люди могут не знать. Например, могут быть созданы военные администрации для выполнения определенных функций государства. В законе, конечно, речь идет о недопустимости злоупотреблений военным положением в плане нарушения прав и свобод граждан, но по факту закон позволяет достаточно широко его трактовать”, – говорит Дина Дрыжакова.

Возможные проблемы с деньгами

Президент Украины Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады заявил, что ограничения прав и свобод для граждан и юридических лиц, которые закон позволяет вводить на время действия военного положения, будут применяться только в случае развертывания широкомасштабных военных действий. Однако даже без применения этих ограничений украинцы могут столкнуться с проблемами финансового характера, не связанными с введением военного положения напрямую.

Например, не так давно, весной 2018 года, Нацбанк обновил “Положение об организации наличного обращения и ведении эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период”. “Особый период” – не то же самое, что “военное положение”. Как сказано в законе “Об обороне”, особый период наступает с момента объявления мобилизации и может охватывать “время мобилизации. Военное время и частично восстановительный период”. На это время вводится ряд изменений в работу банковской системы.

Особый период объявлялся в Украине с марта по сентябрь 2014 года и с января по август 2015 года. Но тогда жители большей части территории страны не заметили особых изменений в работе банков. Однако тогда нормы “Положения об организации наличного обращения…” носили рекомендательный характер. Теперь же они являются обязательными.

Согласно рекомендациям НБУ, в особый период банкам и торговым организациям рекомендовано сократить расчеты наличными деньгами и ввести режим экономии “живых” денег. В первую очередь это может быть связано с паническими настроениями, когда люди массово пытаются забрать деньги из банков, снять с карточек и т. п.

В такие периоды в банкоматах может наблюдаться некоторый дефицит наличных денег. В неспокойных районах банкам рекомендовано вывезти запасы денег в более отдаленные филиалы. Однако безналичные расчеты по-прежнему должны будут проводиться без ограничений и даже более активно. Таким образом, жителям районов, где вводится военное положение, не стоит полностью “обналичивать” свои сбережения. Определенный запас средств должен быть и на банковских карточках (на случай, если, например, в магазинах не будет сдачи).

Александра Романюк