ВТБ Украина отнесен к категории неплатежеспособных

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО “ВТБ Банк” в категорию неплатежеспособных.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как объясняют в регулятора, такое решение принято в связи со снижением объема ликвидности АО “ВТБ Банк” и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца.

Национальный банк 13 ноября 2018 отнес АО “ВТБ Банк” в категорию проблемных. Тогда же было установлено срок для принятия АО “ВТБ Банк” плана мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

“Учитывая отсутствие реальных действий со стороны владельцев АО “ВТБ Банк” для предотвращения неплатежеспособности, а также отсутствие принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности банка, и в связи с тем, что деятельность АО “ВТБ БАНК” не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка Украины, сегодня Правлением Национального банка Украины принято решение об отнесении АО “ВТБ Банк” в категорию неплатежеспособных”, – отмечают в НБУ.

Национальный банк Украины отмечает, что 97% вкладчиков АО “ВТБ Банк” (59108 человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942 700 000 грн.

Также в НБУ уверяют, что отнесение АО “ВТБ Банк” в категорию неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. На сегодня ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования.