Геращенко объяснила, почему указ о военном положении напечатали в первоначальном виде

Официальная газета Кабинета Министров Украины “Урядовый курьер” опубликовала указ Президента Петра Порошенко о введении военного положения на 60 суток, потому что такова процедура.

В среду будет обнародован принятый Верховной Радой Закон “Об утверждении Указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” на 30 дней в 10 областях”. Об этом сказала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

“У нас в газете “Урядовый курьер”, слава тебе Господи, ошибок не бывает. И это очень хорошо. На самом деле в “Урядовом курьере” был опубликован указ, изданный Президентом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны. И именно в этом указе, который стал основанием для законопроекта, поданного Президентом, было указано 60 дней. Есть процедура публикации всех документов. Если мы сейчас откроем сайт Верховной Рады, там же есть также несколько опубликованных документов. Там нет такого, что “дырка” и появился только тот, за который проголосовали. Поэтому сегодня у нас, согласно процедуре, согласно регламенту, опубликовано само решение СНБО, на котором базировалось это представление — первый законопроект Президента. А уже в завтрашнем номере “Урядового курьера” выйдет тот законопроект, который был проголосован Верховной Радой и согласно которому будет введено военное положение в отдельных регионах Украины”, – пояснила Геращенко.

Она подчеркнула, что именно 30 суток военный режим будет действовать в некоторых регионах Украины. А на дату выборов это никоим образом не влияет, поэтому не стоит на этом спекулировать. “Здесь все переживали за выборы, и Президент сразу сказал, что они состоятся вовремя. Вы знаете, Президент Украины не боится выборов, а те, кто боится, они себя показали вчера во всей красе”, – подчеркнула вице-спикер парламента.

По словам первого заместителя Председателя ВР, механизмы военного положения будут применены в случае, если агрессор будет давать для этого новые основания.