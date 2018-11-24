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НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС вдвое

НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС вдвое

Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила 27 ноября проект постановления об уменьшении более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода.

Об этом сообщает глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.

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В нацкомиссии уверяют, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.

“Сегодня одобрили проект постановления НКРЭКУ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций”, – отметила Кривенко.

Глава НКРЭКУ добавила, такое решение является важным продолжением государственной политики в части укрепления энергетической безопасности Украины “с учетом всех вызовов, которые сейчас стоят перед нашим государством”.

По материалам РБК-Украина
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