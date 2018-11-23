Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 59 0

Нацкомиссия по энергетике запретила облгазам проводить доначисления за газ

Нацкомиссия по энергетике запретила облгазам проводить доначисления за газ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

Об этом председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко написала на своей Facebook-странице.

По ее словам, проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществило доначиления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

Кривенко также отметила, что узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы к газораспределительной в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20 градусов по Цельсию). А счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды.

“То есть если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды в 5 градусов по Цельсию, производственно-технологические потери операторов ГРМ составляют 51 куб.м.(1 тыс. куб. м. – 949 куб. м.)”, – написала она.

Председатель НКРЭКУ считает, что объемы таких потерь рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной Минэнерго. По ее словам, комиссия при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРМ, которые были утверждены Минэнерго.

В НКРЭКУ решили инициировать изменения в закон О рынке природного газа путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 градусов на 0. Такие стандарты применяются во всех странах Европейского союза.

Также Минэнергоугля рекомендовано разработать необходимые технические регламенты и перейти на измерение природного газа в энергетических единицах.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:НКРЭКУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина