Немецкая компания Volkswagen отзывает 75 тыс. автомобилей из-за возможной неисправности ремня безопасности.

Проблемы нашли в моделях Polo и Seat Ibiza.

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Неисправности обнаружили после прохождения тест-драйвов в Финляндии. Когда автомобиль с тремя пассажирами на задних сиденьях резко повернулся, задний ремень безопасности не сработал. Он расстегнулся. Инженеры автопроизводителя сообщили, что тесты проходили в “исключительных” условиях. Проблема не повторялась в других местах.

“Решение не прекращать продажи после обнаружения проблемы в мае теперь подвергло риску значительно больше водителей, а также их пассажиров”, – говорит представитель группы Алекс Нилл.

Volkswagen обновил сообщение о проблеме автодилерам и покупателям. Известно, что компания продала около 55 тыс. автомобилей после обнаружения неисправности. Volkswagen пытался решить проблему “неофициальными отзывами”, но решение отклонил регулирующий орган.