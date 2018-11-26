В США банкомат по ошибке выдавал 100 долларов вместо 10

При попытке снять 20 долларов в банкомате Банка Америки мужчина получил 100-долларовые купюры вместо 10-ти. О чем он незамедлительно сообщил в социальных сетях, где указал адрес банкомата.

Об этом сообщает Click2Houston.

Его сообщение вызвало фурор в социальной сети и люди бросились снимать деньги. Полицейские сообщили, что в очереди даже происходили драки. Потасовки у банкомата продолжались около двух часов, пока шериф округа не разогнал людей в очереди. Банк Америки незамедлительно прокомментировал происходящее.

“Это был инцидент в одном банкомате в Хьюстоне, когда поставщик неправильно загрузил 100 долларов США вместо 10 долларов США. Мы решили этот вопрос. Клиенты смогут сохранить выданные дополнительные деньги“, – говорится в сообщении. Официальной статистики о количестве людей, снявших деньги, и общей сумме нет.