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В России признали, что экономика попала в "застойную яму"

В России признали, что экономика попала в "застойную яму"

Российская экономика попала в “серьезную застойную яму” впервые с послевоенных лет. Об этом заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, пишет Сегодня.

“Вообще, я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас нет такого долгого периода в истории России, чтобы мы жили более 10 лет с темпом роста 1%. Мы, вообще, попали в серьезную такую застойную яму, серьезную” , – сказал Кудрин.

Кудрин напомнил, что правительство РФ недавно снизило прогноз в текущем году с 2,1% до 1,8, но “будет еще ниже”.

“При том, что цена за нефть увеличилась вдвое, то есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, уже даже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста”, – сказал председатель российской Счетной палаты.

Напомним, ранее в ноябре-2018 глава центрбанка России Эльвира Набиулина отметила, что в 2019 году Россию может ожидать резкое ухудшение финансовой ситуации. В частности, стоимость нефти может снизиться до 35 долларов за баррель, а санкции против РФ могут усилиться, что приведет к оттоку капитала из страны. При таком сценарии экономику России ожидает рецессия и “кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений”, а также необходимость ужесточения кредитно-денежной политики.

Также сообщалось, что из России стремительно “уплывает” капитал. Как отметили в Центробанке РФ, такая ситуация обусловлена “примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и других секторов по приобретению финансовых активов за рубежом”.

По материалам Сегодня
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