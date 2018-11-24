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НДУ упростил бизнес-процессы по работе с клиентами

НДУ упростил бизнес-процессы по работе с клиентами

С 13 декабря 2018 года НДУ оптимизирует процесс работы с клиентами. Количество процедур существенно уменьшится. В рамках внедрения технологических инноваций система документооборота НДУ переводится в электронную форму.

Это позволит избавиться от устарелого и громоздкого процесса бумажного делопроизводства, сообщили finance.ua в НДУ.

Изменения происходят в соответствии с новой редакцией Регламента об осуществлении депозитарной деятельности, утвержденной Правлением Национального депозитария Украины 16 ноября 2018 года. результате процесс взаимодействия с клиентами НДУ значительно упрощается.

“Наша цель – упростить взаимодействие клиента с НДУ. Для этого мы объединили все формы распоряжений и справок на реестр в одну. Это должно помочь клиенту уменьшить количество потенциальных ошибок”, – прокомментировала Ольга Бажинова, начальник управления клиентского сервиса НДУ.

Мои fiнансы:

  • Облегчена процедура подачи распоряжения на формирование реестра собственников ценных бумаг. Ранее предусматривалось 4 варианта формы распоряжения, соответствующие разным случаям. Согласно новой редакции Регламента необходимо будет заполнить одну стандартную форму с правом выбора случая, для чего собирается реестр.
  • В форму распоряжения добавлен список оснований для формирования реестра, и теперь клиенту не нужно будет искать их в тексте Регламента.
  • Минимизировано количество заполняемых полей. Сокращен список необходимых документов для проведения операций, где это возможно. В частности, больше не нужно будет подавать оригинал справки из банка или решение о выплате дивидендов для акционерных обществ.
  • Появится электронный глобальный (временный глобальный) сертификат на выпуск ценных бумаг.
По материалам Finance.UA
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