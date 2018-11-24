По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,093 млн и 47,518 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 40). Максимальный курс продажи доллара 29,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,38-28,40 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 87,611 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
29,2000 – 1 000
28,3000 – 1 500
28,2000 – 99 000
28,2000 – 40 000
28,2000 – 100 000
28,2000 – 100 000
28,1800 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3000 – 2 000
28,3200 – 99 000
28,3500 – 20 000
28,3500 – 20 000
28,3500 – 20 000
28,3500 – 19 000
28,3500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4549 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1438 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.