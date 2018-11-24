По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,093 млн и 47,518 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 40). Максимальный курс продажи доллара 29,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,38-28,40 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 87,611 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

29,2000 – 1 000

28,3000 – 1 500

28,2000 – 99 000

28,2000 – 40 000

28,2000 – 100 000

28,2000 – 100 000

28,1800 – 100 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,3000 – 2 000

28,3200 – 99 000

28,3500 – 20 000

28,3500 – 20 000

28,3500 – 20 000

28,3500 – 19 000

28,3500 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4549 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1438 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.