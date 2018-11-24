Появилось расписание экспресса из аэропорта "Борисполь" в Киев

В “Укрзализныце” обнародовали график курсирования экспресса из аэропорта “Борисполь” в Киев.

По данным компании, среднее интервал движения поезда будет 30-60 минут. Чаще всего он будет ходить вечером. Курсировать поезд будет круглосуточно. Обещают начало работы Kyiv Boryspil Express в конце ноября или начале декабря.

На сегодня есть 5 составов Pesa Bydgoszcz SA, которые будут курсировать между вокзалом и аэропортом.

Мои fiнансы:

Стоимость проезда — 80 гривен;

Время поездки – 35 минут.

Кстати, оплачивать поездки удобнее картой. Кроме того, с помощью карты можно неплохо сэкономить в путешествиях. Портал finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.