Межбанк: доллар приостановил рост

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,91 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.04 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,07/28,15 UAH/USD, пожиная плоды селективного введения военного положения и сохранения напряженности между Киевом и Москвой.

К 10.10 котировки доллара немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,10/28,14 UAH/USD. Замедление роста произошло стараниями долларовых интервенций регулятора, коих на моменте уже было три: по 28,05, 28,15 и, кажется, по 28,10 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 706,3 млн. грн. к отметке 59 008,9 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара.

По состоянию на 10.45 котировки безналичного «американца» откатились на межбанке к 28,08/28,11 UAH/USD.

Около 11.08 котировки доллара на межбанке сузили спред до 28,08/28,10 UAH/USD, сопровождаясь равновесными сделками.

Дополуденное «зеленое» ралли, «погашенное» троекратными долларовыми «заливками» регулятора и стартовавшей коррекцией цен на наличном рынке, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое намекали выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,88/ 27,91

евро – 31,65 / 31,68

российский рубль – 0,416 / 0,417

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