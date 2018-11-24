Китай потратит 10 млрд долларов на альтернативу GPS

GPS — спутниковая навигационная система, на которую опираются современные смартфоны, умные устройства и автономные автомобили. Китайское правительство обеспокоено тем, что все GPS-спутники контролируются Военно-воздушными силами США.

Издание Bloomberg обратило внимание на местную разработку, систему позиционирования “Бэйдоу”. Ее создатели недавно заявили, что проект находится на завершающей стадии реализации, пишет Сегодня.

Разработка “Бэйдоу” началась в середине 90-х. Развертывание проекта поделили на три этапа. До 2003 года состоялся запуск четырех тестовых спутников. У 2012 году “Бэйдоу” начала обслуживать Китай и прилегающие территории.

К 2020 количество спутников и качество покрытия должны достигнуть необходимых значений — и “Бэйдоу” заработает по всему миру. Лишь в этому году были запущены 18 спутников позиционирования. В общей сложности их количество достигло 40, а к 2020 году “Бэйдоу” пополнят еще 11 спутников. Тогда она и станет полноценным конкурентом GPS, у которой сейчас лишь одна глобальная альтернатива — российская “ГЛОНАСС”.

Согласно плану, с использованием наземных устройств коррекции система обеспечит точность позиционирования до 1 метра. Аналогичный показатель у “ГЛОНАСС” — 2,8 метра, у GPS — около 2,2 метра (с возможностью улучшить до нескольких сантиметров вспомогательными средствами).

Слово “бэйдоу” — название созвездия Большая медведица, известного в Китае под именем Северный ковш. По оценкам экспертов, к 2020 году Китай потратит на развитие “Бэйдоу” от $9 до $10,6 млрд. Однако в правительстве уверены, что проект станет центром индустрии, которая сгенерирует свыше $57 млрд прибыли. Также это потенциальный объект интеллектуального экспорта. Поначалу чиновники ориентируются на то, что “Бэйдоу” покроет территории стран, задействованных в экономической инициативе “Один пояс — один путь”.

Китайские фирмы уже начали изготовление аппаратуры, ориентированной на прием сигнала “Бэйдоу”. Производитель полупроводниковых компонентов NavInfo Co. объявил о запуске соответствующих устройств с 2020 года. Компания поставляет продукцию для Tesla и BMW и ожидает спроса на 15 млн чипов для самоуправляемых автомобилей.