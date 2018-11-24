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Винничане задолжали за потребленное тепло 53 миллиона

Винничане задолжали за потребленное тепло 53 миллиона

Винничане состоянию на понедельник задолжали за потребленное тепло 53 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП Винницкого городского совета «Винницагортеплоэнерго».

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«Несмотря на добросовестность большинства потребителей, проблема расчетов за услуги с предприятием остается достаточно серьезной. По состоянию на утро 26 ноября задолженность населения перед КП ВГС «Винницагортеплоэнерго» составляет 53 млн грн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди должников есть рекордсмен – житель Винницы, на лицевом счете которого неуплаченная сумма в размере 273 тысячи гривен.

На счетах 1615 потребителей зафиксированы неуплаченные суммы за потребленное тепло от 10 тысяч гривен и больше, а 1215 потребителей задолжали за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения от 5 до 10 тысяч гривен.

Несмотря на значительные суммы задолженности, главное теплоснабжающее предприятие города продолжает оказывать услуги населению.

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По материалам УКРИНФОРМ
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