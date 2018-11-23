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НКРЭКУ готовится повысить тарифы на тепло в первых 6 городах

НКРЭКУ готовится повысить тарифы на тепло в первых 6 городах

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии на 15,9% – 19,8% в соответствии с новой ценой на газ, повышенной правительством с 1 ноября на 23,5%.

Соответствующий вопрос комиссия планирует рассмотреть на заседании во вторник.

Так, новые тарифы с ростом одноставочного тарифа на тепло в рамках указанного выше диапазона намечено утвердить для КП “Винницагортеплоэнерго”, КП “Гортепловодоэнерго” города Камянец-Подольский, ООО “Ривнетеплоэнерго”, ГКП “Хмельницктеплокоммунэнерго”, КПТС “Черкассытеплокоммунэнерго” и ЧАО “Черкасское химволокно”.

В то же время тариф на теплоэнергию, производимую данными предприятиями для потребностей бюджетных учреждений, может быть снижен на 10,9% – 17,7%, других категорий – на 11,5-17,5% (кроме “Черкасского химволокна”, где намечен их рост на 6,3-6,4%).

Тариф для потребностей религиозных организаций, согласно проекту постановления НКРЭКУ, значительно вырастет – от 63,5% до 91,6%.

Помимо того, комиссия на заседании 23 ноября одобрила и постановила опубликовать для общественного обсуждения проекты относительно установления новых тарифов еще для 20 производителей тепловой энергии, тарифообразование которых остается в ее полномочиях.

По материалам Економічна Правда
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