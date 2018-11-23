Укртрансгаз готов к введению военного положения и работает в штатном режиме

АО “Укртрансгаз” готов к введению военного положения. Транзит и газоснабжение потребителям Украины осуществляется в полном объеме в соответствии с заказами.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

“Транзит и газоснабжение потребителям осуществляется в полном объеме в соответствии с заказами. Все обязательства по транзиту в страны ЕС также выполняются в полном объеме”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью обеспечения постоянной бесперебойной работы объектов газотранспортной системы Укртрансгаз для каждого объекта повышенной опасности разработал планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий. Они определяют действия в случае возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на подчиненных объектах. Согласно этим документам, компания ежеквартально проводит тренировки сотрудников каждого объекта по всем гипотетически возможными аварийными ситуациями и сценариям.

В случае введения в Украине военного положения Укртрансгаз также разработал и утвердил мобилизационный план и план гражданской защиты предприятия, отмечают в пресс-службе.