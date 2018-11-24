В Одесской области запустили биогазовую станцию полностью на растительном сырье

В Любашевском районе Одесской области начала работу биогазовая станция мощностью 1,2 МВт, сырьем для которой служит исключительно кукурузный силос.

Станция Одесчине уникальна тем, что это первый украинский проект на 100% растительном сырье, без отходов.

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Строительством биогазовой станции занималась компания «Зорг Биогаз». Ее представители отметили, что кукуруза выращивается специально для производства биогаза. Ежесуточно для работы станции требуется 60 тонн кукурузного силоса. Производимую из биогаза электроэнергию поставляют в сеть по «зеленому» тарифу.