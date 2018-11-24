Метро на Виноградарь: когда начнут строить новые станции подземки

Новые станции метро на Виноградаре начнут строить после получения от «Киевского метрополитена» соответствующего разрешения.

Сейчас победитель тендера, ОАО «Киевметрострой», завершает проверку состояния техники, сообщает пресс-служба и компании.

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«“Киевметрострой”, как победитель тендерных закупок, завершил процедуру заключения договора с заказчиком, КП “Киевский метрополитен”. Сейчас предприятие завершает проверку технического состояния специальной техники, которая будет применена при выполнении работ по сооружению метрополитена от станции “Сырец” в сторону жилого массива Виноградарь. Учитывая сроки строительства, работы на нескольких участках одновременно начнутся после того, как заказчик предоставит разрешения на начало строительства и разрешения на землеотвод, которые дают “Киевметрострою” право начать строительство», – рассказали в компании.

«Киевметрострой» перенесет канализацию, водопровод, электросети, газопровод и другие коммуникации.

На первом этапе работ установят монтажные щитовые камеры для прохождения глубокого участка от «Сырца» до «Мостицкой». Параллельно начнется строительство станций «Мостицкая» и «Проспект Правды», а также туннеля между ними открытым способом.