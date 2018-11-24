Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 206 0

Метро на Виноградарь: когда начнут строить новые станции подземки

Метро на Виноградарь: когда начнут строить новые станции подземки

Новые станции метро на Виноградаре начнут строить после получения от «Киевского метрополитена» соответствующего разрешения.

Сейчас победитель тендера, ОАО «Киевметрострой», завершает проверку состояния техники, сообщает пресс-служба и компании.

Читайте также: Капитальный ремонт станции метро возле КПИ обойдется городу в 20 млн гривен

«“Киевметрострой”, как победитель тендерных закупок, завершил процедуру заключения договора с заказчиком, КП “Киевский метрополитен”. Сейчас предприятие завершает проверку технического состояния специальной техники, которая будет применена при выполнении работ по сооружению метрополитена от станции “Сырец” в сторону жилого массива Виноградарь. Учитывая сроки строительства, работы на нескольких участках одновременно начнутся после того, как заказчик предоставит разрешения на начало строительства и разрешения на землеотвод, которые дают “Киевметрострою” право начать строительство», – рассказали в компании.

«Киевметрострой» перенесет канализацию, водопровод, электросети, газопровод и другие коммуникации.

На первом этапе работ установят монтажные щитовые камеры для прохождения глубокого участка от «Сырца» до «Мостицкой». Параллельно начнется строительство станций «Мостицкая» и «Проспект Правды», а также туннеля между ними открытым способом.

По материалам ua.news
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина