Межбанк: доллар к 27,90 подняли провокации ФСБ РФ в районе Керчи, повлекшие за собой введение военного положения, и рост гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 5,00 коп., на торгах понедельника упал на 10,26 коп., оказавшись на уровне 27,8984 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 9,09 коп., составил 27,89 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.15, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,84/27,87, а спустя полчаса доллар, пролонгировав рост, поднялся до 27,85/27,90 UAH/USD.

Основными драйверами роста стала эскалация напряженности между Киевом и Москвой в Керчь-Еникальском проливе, повлекшая за собой риски введения Украиной военного положения, а также заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 794,8 млн грн к отметке 57 706,3 млн грн.

Кроме того, нелишне добавить очевидные «придержки» валюты экспортерами, которые инициировали продажи обязательной части экспортной выручки двойной порции поступившей на их счета СКВ, начав ее реализацию лишь после 11.00, когда цена «американца» на межбанке поднялась к 27,90/27,91 UAH/USD.

С 11.15 доллар начал неспешно дешеветь, вначале к 27,87/27,90, затем, около 12.30 до 27,87/27,89 UAH/USD. На обеденный перерыв около 13.18 рынок ушел на фоне цифры 27,86/27,87 UAH/USD.

Последовавший засим уход продавцов, вызвал перекос на опустевшем межбанке в сторону спроса и возобновление роста курса СКВ до 27,88/27,92 UAH/USD по состоянию на 14.00 Киева.

С этого момента цена «американца» уже не изменялась до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8984 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,860 / 27,930

евро – 31,674/ 31,750

российский рубль – 0,4171 / 0,4186

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1360 / 1,1362

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