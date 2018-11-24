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Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации, став самой дорогой компанией

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации, став самой дорогой компанией

Акции Apple, как известно, периодически заметно меняют свою стоимость. Тем не менее, в последнее время котировки ценных бумаг купертинской компании определённо заставляют инвесторов кусать локти. Менее четырёх месяцев назад акции Apple взлетели до небес и стоили более $207 за штуку, что сделало Apple первой в истории частной компанией с капитализацией более $1 трлн. После этого акции Apple продолжали расти до новых высот, так что всего семь недель назад их скупали уже более чем за $231.

Но последние новости заронили в сердца обитателей Уолл-стрит зерно сомнения. Это и плохие продажи новых смартфонов (в особенности «удешевлённого» iPhone XR), и вызванные ими сокращение заказов на производство iPhone XS и XS Max, и возобновление сборки прошлогоднего iPhone X для соблюдения квот по закупкам OLED-панелей у Samsung. Не говоря уже о том, что в последнем квартальном отчёте компания решила больше не сообщать количественные показатели продаж своих устройств. Даже договорённость с Amazon о продаже «яблочной» продукции не изменила тенденции.

Акции Apple опустились уже до $172, то есть рухнули более чем на четверть за несколько недель. Теперь «триллионный» статус Apple — просто достижение прошлого.

Но и этот статус теперь потерян — капитализация купертинского гиганта сейчас составляет «лишь» $746 млрд, в то же время капитализация Microsoft — $753 млрд. И хотя Apple по-прежнему опережает такие компании, как Amazon и Google, вскоре она может уступить позиции и им, если свободное падение её акций продолжится в течение следующих недель.

По материалам 3dnews.ru
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