Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации, став самой дорогой компанией

Акции Apple, как известно, периодически заметно меняют свою стоимость. Тем не менее, в последнее время котировки ценных бумаг купертинской компании определённо заставляют инвесторов кусать локти. Менее четырёх месяцев назад акции Apple взлетели до небес и стоили более $207 за штуку, что сделало Apple первой в истории частной компанией с капитализацией более $1 трлн. После этого акции Apple продолжали расти до новых высот, так что всего семь недель назад их скупали уже более чем за $231.

Но последние новости заронили в сердца обитателей Уолл-стрит зерно сомнения. Это и плохие продажи новых смартфонов (в особенности «удешевлённого» iPhone XR), и вызванные ими сокращение заказов на производство iPhone XS и XS Max, и возобновление сборки прошлогоднего iPhone X для соблюдения квот по закупкам OLED-панелей у Samsung. Не говоря уже о том, что в последнем квартальном отчёте компания решила больше не сообщать количественные показатели продаж своих устройств. Даже договорённость с Amazon о продаже «яблочной» продукции не изменила тенденции.

Акции Apple опустились уже до $172, то есть рухнули более чем на четверть за несколько недель. Теперь «триллионный» статус Apple — просто достижение прошлого.

Но и этот статус теперь потерян — капитализация купертинского гиганта сейчас составляет «лишь» $746 млрд, в то же время капитализация Microsoft — $753 млрд. И хотя Apple по-прежнему опережает такие компании, как Amazon и Google, вскоре она может уступить позиции и им, если свободное падение её акций продолжится в течение следующих недель.