У МВФ нет причин, чтобы отказать Украине в финансировании - эксперт

В уставе Международного валютного фонда нет ничего о том, чтобы не давать денег странам, в которых введено военное положение.

Об этом сказал член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Читайте также: Обнародован указ Порошенко о введении военного положения

“Думаю, что МВФ никак не будет реагировать на эту ситуацию. В уставе МВФ нет ничего о том, чтобы не давать денег странам, в которых введено военное положение”, – сказал Шапран.

В то же время он отметил, что существует ряд общепринятых ограничений для всех международных организаций и банков развития: они не должны финансировать войну, не должны финансировать производство алкоголя, табака и др.

“Поскольку мы меняем программу финансирования на stand by, то у кредитора нет причин, чтобы отказать Украине в финансировании”, – подытожил эксперт.

Справка finance.ua

Международный валютный фонд и украинская власть 19 октября достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.