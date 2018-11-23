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У МВФ нет причин, чтобы отказать Украине в финансировании - эксперт

У МВФ нет причин, чтобы отказать Украине в финансировании - эксперт

В уставе Международного валютного фонда нет ничего о том, чтобы не давать денег странам, в которых введено военное положение.

Об этом сказал член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

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“Думаю, что МВФ никак не будет реагировать на эту ситуацию. В уставе МВФ нет ничего о том, чтобы не давать денег странам, в которых введено военное положение”, – сказал Шапран.

В то же время он отметил, что существует ряд общепринятых ограничений для всех международных организаций и банков развития: они не должны финансировать войну, не должны финансировать производство алкоголя, табака и др.

“Поскольку мы меняем программу финансирования на stand by, то у кредитора нет причин, чтобы отказать Украине в финансировании”, – подытожил эксперт.

Справка finance.ua

  • Международный валютный фонд и украинская власть 19 октября достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.
  • Верховная Рада около 6:00 утра 23 ноября приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год.
По материалам УКРИНФОРМ
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