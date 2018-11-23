Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 215 0

Израиль построит газопровод за 6 млрд евро к 2026 г.

Израиль построит газопровод за 6 млрд евро к 2026 г.

Израиль намерен до конца 2025 года начать поставки газа в Европу по новому крупному газопроводу. Соответствующее соглашение с Грецией, Кипром и Италией должно быть подписано к февралю 2019 года.

Об этом заявил 25 ноября министр энергетики страны Юваль Штайниц. По его словам, предполагаются также поставки газа с Кипра.

Министр отметил, что четыре страны достигли принципиального согласия по данному вопросу спустя год после того, как в технико-экономическом обосновании, составленном экспертами ЕС, была дана положительная оценка проекта.

Читайте также: «Газпром» сократил вложения в «Северный поток-2»

По первоначальным подсчетам, строительство газопровода длиной 2100 километров обойдется примерно в 6 млрд евро. Его планируется проложить по дну Средиземного моря на глубине до 3000 метров от богатых месторождений Израиля до Кипра, а оттуда — до Крита и через материковую часть Греции до Италии.

Штайниц указал, что в течение года после официального подписания соглашения должен быть решен вопрос частного финансирования трубопровода. Прокладка займет еще 4-5 лет. “Если все пойдет, как запланировано, мы рассчитываем, что в 2024-2025 году мы станем поставщиком энергетических ресурсов для Европы”, — поделился планами израильский министр.

По согласию всех четырех участников проекта к нему смогут присоединиться и другие страны, подчеркивают в израильском министерстве энергетики. Европейский Союз выделил на технико-экономическое обоснование и планирование 70 млн евро.

Меморандум о взаимопонимании по строительству газовой магистрали в Европу был подписан министрами энергетики Израиля, Кипра и Греции, а также послом Италии на Кипре в декабре 2017 года. При подписании в Никосии присутствовал и комиссар ЕС по вопросам энергетики и защиты климата Мигель Ариас Каньете.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина