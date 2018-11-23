Израиль построит газопровод за 6 млрд евро к 2026 г.

Израиль намерен до конца 2025 года начать поставки газа в Европу по новому крупному газопроводу. Соответствующее соглашение с Грецией, Кипром и Италией должно быть подписано к февралю 2019 года.

Об этом заявил 25 ноября министр энергетики страны Юваль Штайниц. По его словам, предполагаются также поставки газа с Кипра.

Министр отметил, что четыре страны достигли принципиального согласия по данному вопросу спустя год после того, как в технико-экономическом обосновании, составленном экспертами ЕС, была дана положительная оценка проекта.

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По первоначальным подсчетам, строительство газопровода длиной 2100 километров обойдется примерно в 6 млрд евро. Его планируется проложить по дну Средиземного моря на глубине до 3000 метров от богатых месторождений Израиля до Кипра, а оттуда — до Крита и через материковую часть Греции до Италии.

Штайниц указал, что в течение года после официального подписания соглашения должен быть решен вопрос частного финансирования трубопровода. Прокладка займет еще 4-5 лет. “Если все пойдет, как запланировано, мы рассчитываем, что в 2024-2025 году мы станем поставщиком энергетических ресурсов для Европы”, — поделился планами израильский министр.

По согласию всех четырех участников проекта к нему смогут присоединиться и другие страны, подчеркивают в израильском министерстве энергетики. Европейский Союз выделил на технико-экономическое обоснование и планирование 70 млн евро.

Меморандум о взаимопонимании по строительству газовой магистрали в Европу был подписан министрами энергетики Израиля, Кипра и Греции, а также послом Италии на Кипре в декабре 2017 года. При подписании в Никосии присутствовал и комиссар ЕС по вопросам энергетики и защиты климата Мигель Ариас Каньете.