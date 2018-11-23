Потребительские настроения украинцев в октябре значительно ухудшились, - исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) в октябре 2018 года составил 56,9, что на 5,7 п. меньше, чем в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.

По данным исследования, индекс текущего положения опустился на 4,5 п., остановившись на отметке 56. Составляющие этого индекса изменились следующим образом: индекс текущего личного материального положения составил 46,6, что на 2,8 п. ниже сентябрьского уровня этого индекса; индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 6,2 п. и установился на отметке 65,3.

Индекс экономических ожиданий в октябре уменьшился на 6,6 п. и составил 57,5.

В октябре несколько ухудшились ожидания украинцев относительно безработицы: индекс ожидаемой динамики безработицы составил 136,2, это больше показателя прошлого месяца на 2,3 п. Индекс инфляционных ожиданий остался почти неизменным – 190,3, что на 0,1 п. меньше прошлого месяца.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 8,1 п. значение 162,2.

“В октябре индекс потребительских настроений снизился до уровня начала 2018 года. Наибольшее падение испытал индекс ожиданий развития экономики в ближайшем году, что отразилось на снижении индекса целесообразности делать крупные покупки. В то же время потребители откорректировали девальвационные ожидания: индекс ожиданий девальвации уменьшился после резкого роста в августе-сентябре”, – комментируют аналитики GfK Ukraine.