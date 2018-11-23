Укрпочта уверяет, что военное положение не повлияет на выплаты пенсий

ПАО “Укрпочта” в случае введения военного положения будет выплачивать пенсии и пересылать почтовую корреспонденцию в штатном режиме.

Об этом сообщил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский в Facebook.

“В случае введения военного положения выплата пенсий и пересылка почтовой корреспонденции будет осуществляться в штатном режиме. Все предусмотренные законом требования будут введены, но это произойдет незаметно для клиентов”, – написал он.

25 ноября российские суда обстреляли украинские корабли в районе Керченского пролива. По последним данным, шесть украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила три корабля украинских ВМС и более 20 моряков.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения в связи с нападением РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива.