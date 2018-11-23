По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,816млн и 5,319 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (13 и 38). Максимальный курс продажи доллара 28,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05-28,07 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 51 активная заявкя по доллару на сумму более 36,225 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2000 – 10 000
28,2000 – 10 000
28,1800 – 30 000
28,1700 – 20 000
28,1700 – 30 000
28,1600 – 20 000
28,1500 – 55 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9500 – 10 000
28,0000 – 300
28,0000 – 300
28,0500 – 400
28,2500 – 20 000
28,2900 – 20 000
28,3000 – 500
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2895 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1120 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.