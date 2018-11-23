По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,816млн и 5,319 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (13 и 38). Максимальный курс продажи доллара 28,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05-28,07 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 51 активная заявкя по доллару на сумму более 36,225 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,2000 – 10 00028,2000 – 10 00028,1800 – 30 00028,1700 – 20 00028,1700 – 30 00028,1600 – 20 00028,1500 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9500 – 10 000

28,0000 – 300

28,0000 – 300

28,0500 – 400

28,2500 – 20 000

28,2900 – 20 000

28,3000 – 500





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2895 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1120 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.