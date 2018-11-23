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Украина и Молдова планируют довести товарооборот до $1 миллиарда за год - Гройсман

Украина и Молдова планируют довести товарооборот до $1 миллиарда за год - Гройсман

Украина и Молдова хорошо выполняют “Дорожную карту” в пограничном сотрудничестве, обсуждают новые инфраструктурные инициативы и планируют довести взаимный товарооборот до 1 млрд долл. уже по итогам этого года.

Об этом шла речь во время встречи глав правительств Украины и Молдовы Владимира Гройсмана и Павла Филиппа, сообщает в субботу Правительственный портал.

“Хочу отметить позитивные тенденции в нашей взаимной торговле. По результатам первого полугодия имеем рост на 40% – примерно до 500 млн долл. Можем выйти на 1 млрд долл. по итогам года”, – сказал Гройсман.

Как сообщается, премьер-министры встретились в Киеве: Филипп сегодня будет участвовать в траурных мероприятиях по почтению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Гройсман поблагодарил Филиппа за высокое внимание к истории Украины, особенно ее трагических периодов. По его словам, такие шаги способствуют взаимопониманию, взаимному уважению и обеспечивают открытость и конструктив в отношениях между странами.

Во время беседы главы правительств отметили, что запланированные совместные мероприятия между Украиной и Молдовой выполняются. Так, введен совместный контроль на международном пункте пропуска “Кучурган – Первомайск”, готовятся к этой процедуре еще два контрольных пункта. Урегулирован вопрос пребывания водителей на территории наших стран.

“В ближайших планах – начало строительства нового моста через Днестр и дальнейшая реализация проекта объединения энергосистем двух стран с европейской ENTSO-E”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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