В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто

В начале осени в штате Калифорния (США) был запущен проект AutoX по доставке продуктов питания беспилотными автомобилями.

Схема заказа очень проста — покупатель выбирает необходимые продукты через приложение, указывает адрес доставки и удобное время. Так же покупатель может запросить выезд машины без предварительного заказа и определиться с покупками уже по приезду машины (набор продуктов, доступный к заказу, указан в приложении).

Особенность этого стартапа заключается в том, что, в отличии от аналогичных проектов, система AutoX не полагается на лазерные датчики LIDAR или другие дорогостоящие датчики, которые используются в подобных проектах, к примеру, в Waymo и Uber. Вместо этого AutoX использует передовой искусственный интеллект, чтобы «видеть» через камеры, установленные на автомобиле, и соответственно управлять автомобилем. Камеры, которые используют прототипы AutoX, были приобретены в обычном магазине за $50.

Основатель проекта Янксионга Ксиао утверждает: «Это лишь первый шаг к нашей цели — демократизации автономии. Он призван показать все возможности нашей инновационной ИИ-технологии. Мы считаем, что самоуправляемые автомобили в корне изменят повседневную жизнь людей к лучшему».

Компания-разработчик планирует предоставлять свою технологию, почти как операционную систему, которую затем могут принимать автомобильные компании, настраивать под свои нужды и использовать в качестве основы для своих автономных систем.